Лесные пожары усилились на юго-западе Франции Из-за лесного пожара на юго-западе Франции эвакуировано более 800 человек

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Французским пожарным пока не удается взять под контроль леcные пожары в департаменте Жиронда на юго-западе страны, огонь продолжает распространяться, пишет«Интерфакс». Отмечается, что к наcтоящему моменту пожары бушуют на площади более чем 3,5 тыcячи гектаров.

Спасатели эвакуировали за минувшую ночь 300 человек, сообщает агентство. При этом общее число эвакуированных с понедельника жителей возросло до 840 человек. В ликвидации пожаров задействованы 920 пожарных, а также специальная авиация.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана объявило о введении режима ЧС в Костанайской области из-за сильных лесных пожаров. Площадь распространения огня превысила 43 тысячи гектаров, из нескольких сел был эвакуирован 1841 человек. Жертвой пожара стал 86-летний мужчина, который отказался эвакуироваться из дома, еще десять человек пострадали от ожогов и отравления угарным газом.

До этого стало известно, что в Костанае пожар произошел на территории охотничьего магазина «Оружейная палата». Из-за открытого огня в заведении сдетонировали боеприпасы. В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили ожоги разной степени тяжести.