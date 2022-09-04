В Казахстане объявили режим ЧС из-за пожаров В Костанайской области Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожаров

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана объявило о введении режима ЧС в Костанайской области из-за массивных лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. По последним данным, пройденная огнем площадь превысила 43 тысячи гектаров, из нескольких сел эвакуирован 1841 человек.

Разработаны и подписаны протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение Акима Костанайской области об объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба, — говорится а сообщении.

К тушению пожаров привлечено 193 единицы техники и 1475 человек личного состава ведомства. Отмечается, что с начала тушения пожара проведено 93 сбросов воды.

По данным МЧС, жертвой пожара стал 86-летний мужчина, который отказался эвакуироваться из своего дома, еще десять человек пострадали от ожогов и отравления разной степени тяжести. Генпрокуратура Казахстана начала расследование по статьям о неосторожном обращении с огнем, уничтожении лесов и нарушении требований пожарной безопасности.

В близлежащем селе Новонеженка на территории воинской части были развернуты палатки для приема пострадавшего населения. Также в Нур-Султане по инициативе местных депутатов формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

Ранее стало известно, что в Костанае пожар произошел на территории охотничьего магазина «Оружейная палата». Из-за открытого огня в заведении сдетонировали боеприпасы. В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили ожоги разной степени тяжести.