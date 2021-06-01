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Лавров рассказал о злонамеренном плане НАТО в отношении России

17:57, 01 июня 2021

Североатлантический Альянс вынашивает злонамеренные планы в отношении России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться, — рассказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, который прошёл в формате видеоконференции.

По его словам, в НАТО обязались прекратить приближаться к границам России, но это обязательство Брюссель неоднократно нарушал. Кроме того, Альянс уходит от принципа неделимости безопасности, по которому никто не должен укреплять свою безопасность в Евроатлантике за счёт других. 

Лавров добавил, что в Москве готовы возобновить контакт в рамках Совета Россия — НАТО, при этом диалог должны начать военные, обсуждением нарушением Альянсом договорённости о не размещении существенных боевых сил на территории новых членов организации. Глава МИД считает, что нужно поднять вопрос о «реальной ситуации на земле», в том числе с учётом грубого нарушения договорённостей с НАТО, которые были заключены в конце 90-х годов.

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