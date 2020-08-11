Лавров рассказал о множественных кибератаках из Германии

https://static.news.ru/photo/b0efb86e-dbbb-11ea-af28-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российские объекты и организации были совершены многочисленные кибератаки, исходящие из Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам Лаврова, Россия выразила германской стороне озабоченность в связи с ситуацией по кибербезопасности. Он отметил, что в прошлом году и в текущем было зарегистрировано значительное количество кибератак, исходивших из германского сегмента сети Интернет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в мае генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

В результате за кибератаки Европейский союз в июле наложил новые санкции на граждан России. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ. В свою очередь МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответом на санкции. Кроме того, российский МИД призвал ЕС отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве, писал NEWS.ru.