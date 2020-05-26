Лавров опроверг наличие запретов на военное сотрудничество Белоруссии с КНР

https://static.news.ru/photo/330fc39e-d5c7-11e9-99f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Каких-либо запретов, связанных с военно-техническим взаимодействием Белоруссии и Китая, не существует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия — союзники.

У нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие Белоруссии с Китаем не существует, — цитирует Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что у России тоже есть проекты в этой сфере с зарубежными странами. При этом Москва не допускает создания рисков как для безопасности Союзного государства России и Белоруссии, так и для военных интересов обеих стран. Лавров высказал уверенность, что Минск поступает так же.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества «ОКБ ТСБ» недалеко от Минска. Он заявил, что хочет обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении.

Политику доложили, что на территории страны освоили сборку китайских ракет. Глава государства ответил, что стране нужно разработать свои ракеты. По его мнению, белорусам повезло договориться с китайцами о сотрудничестве, но усиливать внешнюю зависимость нельзя.