Лукашенко хочет поговорить о ракетостроении с главой КНР

https://static.news.ru/photo/0ed48f38-9dee-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества «ОКБ ТСБ» недалеко от Минска. Он заявил, что хочет обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении.

Политику доложили, что на территории страны освоили сборку китайских ракет. Кроме того, в Белоруссии разрабатывают собственное оружие, передаёт ОНТ. Глава государства ответил, что стране нужно разработать свои ракеты. По его мнению, белорусам повезло договориться с китайцами о сотрудничестве, но усиливать внешнюю зависимость нельзя.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко сказал, что власти КНР узнали о снижении уровня зависимости Белоруссии и «начали такие восточные хитрости».

Конечно, и вы, и они бизнесмены. Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги, — ответил Лукашенко и пообещал поговорить с китайским лидером об этом.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом.