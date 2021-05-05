Сложный процесс: Лавров о регулировании ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/fdbff4c2-ae53-11eb-91e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе идёт достаточно сложно. Об этом сообщает ТАСС.

Мирный процесс, который был начат 9 ноября [2020 года], он уже практически полгода осуществляется... Не надо сейчас политизировать процесс, он идёт достаточно сложно, — отметил российский министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Армению.

По его словам, это связано с рядом нерешённых вопросов, таких как маршруты соединения региона, линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Лавров уверен , что эти пункты необходимо решить, только после этого регион сможет «свободно вздохнуть».

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха можно оценить как эффективные.