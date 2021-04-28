Пашинян высоко оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0d78639a-a8eb-11eb-8a16-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В настоящий момент уже очевидно, что действия российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха можно оценить как эффективные. Об этом в четверг, 29 апреля, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил его армянский коллега Никол Пашинян. Его слова приводит РИА Новости.

Политик особенно отметил ту роль, которую в прекращении карабахского конфликта сыграла Москва и лично российский президент Владимир Путин.

И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно, — подчеркнул премьер Армении.

Пашинян сказал, что работа трёхсторонней комиссии, возглавляемой азербайджанским, российским и армянским вице-премьерами, продолжается. Он добавил, что некоторые положения договора, к сожалению, ещё не выполнены, и поблагодарил Россию за усилия, которые Кремль прикладывает для решения поставленных вопросов.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее, 24 апреля, Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Николом Пашиняном, в ходе которых они затронули тему Нагорного Карабаха. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.