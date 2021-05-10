Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана договорённости по Каспию

https://static.news.ru/photo/cf896038-b241-11eb-9204-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров, Джейхун Байрамов Фото: twitter.com/AzerbaijanMFA

Москва и Баку удовлетворены выполнением Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку. Его слова приводит ТАСС.

Мы с удовлетворением отметили динамичное развитие взаимодействия между прикаспийскими государствами, прежде всего по выполнению тех договорённостей, которые заключены в Конвенции о правовом статусе Каспия и в Конвенции по охране окружающей среды этого региона, — сообщил глава российского МИД.

По его словам, стороны нацелены на поступательное развитие отношений, а переговоры позволили серьёзно продвинуться на этом пути.

12 августа 2018 года после V Каспийского саммита главы России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ вступит в силу, когда его ратифицируют все пять государств. В настоящее время соглашение ратифицировано Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном и Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров приехал с официальным визитом в Баку 10 мая. Министр проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встреч основное внимание будет уделено реализации заявлений по Нагорному Карабаху, также будет обсуждаться широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества между странами на международной арене.