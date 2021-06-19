Кулеба рассказал об особой роли Украины и Турции в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/66f047d0-d163-11eb-bc49-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Анкара являются силами, стабилизирующими Черноморский регион. С таким заявлением дипломат выступил на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает МИД Украины.

Чёрное море сейчас полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в Черноморском регионе, — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Киев и Анкара отлично сотрудничают по всем направлениям, в том числе в энергетике.

Ранее стало известно, что украинская газотранспортная система в ближайшие несколько лет переживёт сложные времена. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности».