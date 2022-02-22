Кулеба назвал запасной сценарий Украины по разрешению кризиса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время необходимости во всеобщей мобилизации нет, однако требуется доукомплектовать армию. В связи с этим он объявил призыв резервистов в видеообращении, которое размещено на президентском сайте.

Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идёт исключительно о...