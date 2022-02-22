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Кулеба назвал запасной сценарий Украины по разрешению кризиса

Кулеба: сражение за каждый дюйм земли является запасным планом Украины
07:32, 23 февраля 2022
Кулеба назвал запасной сценарий Украины по разрешению кризиса Дмитрий Кулеба Фото: latvianmfa/flickr.com
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет два плана по разрешению кризиса. Один из них дипломатический, другой — военный, отметил он на брифинге после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в случае, если дипломатия не справится, то украинцам предстоит воевать.

«План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли, — уточнил Кулеба.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не станет эвакуироваться из столицы страны, заявил Дмитрий Кулеба. Президент не бросит свой народ, всегда будет с ним, отметил он. Президент Украины убеждён, что если мы сохраним единство, то в конце концов победим, пояснил дипломат.

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