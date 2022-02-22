Кулеба назвал запасной сценарий Украины по разрешению кризиса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет два плана по разрешению кризиса. Один из них дипломатический, другой — военный, отметил он на брифинге после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.
Дипломат
«План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли, — уточнил Кулеба.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не станет эвакуироваться из столицы страны, заявил Дмитрий Кулеба. Президент не бросит свой народ, всегда будет с ним, отметил он. Президент Украины убеждён, что если мы сохраним единство, то в конце концов победим, пояснил дипломат.