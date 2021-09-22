Кулеба назвал неразумным разрыв дипломатических отношений с РФ

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Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, предполагающее запрет для американцев на сделки с российским суверенным госдолгом. Поправка, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, одобрена 21 сентября, говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса США.

Поправка предписывает ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного суверенного долга РФ на первичном и вторичном рынках. Также документом национальной разведке США предписано анализировать зарубежное...