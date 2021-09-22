Кулеба назвал неразумным разрыв дипломатических отношений с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрывать дипломатические отношения с Россией в настоящее время неразумно. Это следовало делать в 2014 году, пояснил дипломат в эфире телеканала «Дом».
Кулеба
Эта тема постоянно крутится в украинских медиа, это риторика, которая далека от реальной политики. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной, — отметил Кулеба.
Дипломат назвал неэффективным «просто бегать, махать руками и разрывать отношения».
Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента США Джо Байдена о нежелании Вашингтона развязывать новую холодную войну. Украинский министр назвал похвальной такую позицию Белого дома, но считает, что в мире есть страны, которые хотят войны. Кулеба пояснил, что Россия является одной из тех стран, которые «ищут этой войны».