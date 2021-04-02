Кремль счёл неприемлемым появление военных США на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы Киева о возможном появлении на Украине американских военных — неприемлемы и неуместны, так как Россия никому не угрожает.

Постановка вопроса о том, что Россия является каким-то противником, с нашей точки зрения, является неприемлемой, неуместной. Россия никому не угрожает, она никому не угрожала никогда. На этом и строится наша позиция, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на Украине.

Также представитель Кремля добавил, что Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины.

Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, Таран и Остин обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Это уже второй разговор глав ведомств обеих стран, добавили в ведомстве.