Красный Крест призвал геймеров не совершать военные преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал геймеров по всему миру не совершать военных преступлений в видеоиграх. На специально созданном сайте представители организации подчеркнули, что сейчас вооруженные конфликты стали распространенным явлением и игроманы могут на своем примере показать, что даже у войны есть правила.

Каждый день люди играют в игры, действие которых происходит в зонах конфликтов, прямо со своего дивана. Но сейчас вооруженные конфликты более распространены, чем когда-либо. И для людей, страдающих от их последствий, этот конфликт не игра. Он разрушает жизни и оставляет общины опустошенными. Поэтому мы призываем вас играть по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже у войн есть правила, которые защищают человечество на полях сражений в реальной жизни, — говорится в сообщении Красного Креста.

В МККК рассказали, что по правилам, если враг повержен и не может ответить, в него ни в коем случае нельзя стрелять. Также в играх не рекомендуется открывать огонь по неигровым персонажам (NPC) и производить обстрелы по домам, больницам и школам. Если же игрок имеет при себе аптечку, он должен поделить ее с нуждающимся, будь то сокомандник или противник.

К сотрудничеству с организацией в распространении правил были привлечены известные Twitch-стримеры, которые будут играть по кодексу МККК в PubG Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege и Escape From Tarkov. При этом представители Красного Креста подчеркнули, что в игры Fortnite и Arma был добавлен режим «по правилам».

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