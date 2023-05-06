В субботу, 6 мая, в Британии короновался в Вестминстерском аббатстве король Карл III. Это первая церемония коронации монарха за последние 70 лет. В Британии осталось немного очевидцев, которые своими глазами видели 2 июня 1953 года коронацию Елизаветы II. Ее сыну Чарльзу было тогда четыре года, он наблюдал за ритуалом из зала Вестминстерского аббатства. Спустя семь десятилетий 74-летний монарх дождался своей коронации. Вместе с ним была коронована королева Камилла, которую он всегда мечтал видеть своей женой и на троне. Супруга монарха коронуется впервые с 1937 года.
На официальном королевском портале Royal.uk приводятся самые любопытные факты о церемонии, которая насчитывает более тысячи лет. Остальные европейские монархии от пышного ритуала давно отказались. Карл III станет 40-м монархом, который коронуется в Вестминстерском аббатстве. Первым был Вильгельм Завоеватель, короновавшийся в аббатстве на Рождество 1066 года. Коронация не означает вступления на престол. Карл III стал королем 8 сентября 2022 года, сразу после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая находилась на троне дольше всех британских монархов.
В современном виде коронация с ее процессиями из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство и обратно оформилась в 1902 году, когда короновался Эдуард VII. К примеру, теперь монарху не надо за две ночи до коронации останавливаться в лондонском Тауэре. Этой участи избежал и Карл III. Традиция выходить на балкон дворца, которой завершаются главные торжества, тоже появилась при Эдуарде VII.
Первая фотография коронации была сделана во время коронации Георга V в 1911 году сэром Бенджамином Стоуном, членом парламента и фотографом-любителем. В мае 1937 года BBC разрешили транслировать по радио службу коронации Георга VI. Впервые по телевидению показали коронацию его дочери Елизаветы II. Хотя сэр Уинстон Черчилль был против.
Самые яркие моменты коронации и торжеств вокруг — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Ben Stansall/AP/ТАСС
Коронованный Карл III c державой и скипетром в руках направляется к выходу из Вестминстерского аббатства
Фото: Yui Mok/AP/TASS
На голову Камиллы архиепископ Кентерберийский возложил корону королевы Марии 1937 года. Новую корону для Ее Величества заказывать не стали из соображений экономии и сбережения природы
Фото: Yui Mok/AP/TASS
Наследный принц Уильям преклонил колени перед отцом в качестве монарха и целует его в щеку в знак верности
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восьмилетняя принцесса Шарлотта возвращается с коронации дедушки
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британцы собираются в Гайд-парке, чтобы посмотреть на коронацию Карла III
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Карл III, кажется, доволен, ведь сбылась его мечта. Коронации он ждал семьдесят лет
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Гарри, в отличие от остальных членов британской королевской семьи, предстал в гражданском костюме. Он не остался на церемонию после коронации и отправился в аэропорт
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принца Эндрю, младшего брата короля, по пути в аббатство освистали. Он погряз в секс-скандалах, за что был лишен Елизаветой II многих привилегий
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Королева Летиция и король Филипп прибывают в Вестминстерское аббатство в центре Лондона
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Уэльский Уильям, его супруга Кэтрин и трое детей любуются авиашоу с балкона Букингемского дворца
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцу Луи всегда удается затмить всех на королевских мероприятиях
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пятилетний Луи устал, но достойно все выдержал и не капризничал. Хотя иногда зевал
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Карлу явно не хотелось уходить с балкона Букингемского дворца
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Карл III и королева Камилла вышли вдвоем на бис, удивив подданных
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Семье наследного принца нашлось место на балконе Букингемского дворца, а вот его брата Гарри не позвали, ведь он больше не считается работающим членом королевской семьи
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Коронованные Карл и Камилла возвращаются в Букингемский дворец на золотой карете, которой более 260 лет
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Карл III едет на коронацию навстречу своей мечте длиной в 70 лет
Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Герцогиня Эдинбургская Софи, супруга принца Эдварда — младшего брата короля
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военная процессия была невероятно красочной
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцесса Шарлотта и принц Джордж возвращаются после коронации дедушки
Фото: Toby Melville/AP/ТАСС
Принцесса Уэльская Кейт поразила всех своей красотой, статью и тиарой. Она была создана специально под коронацию Карла III