Коронация Карла III: самые яркие моменты церемонии 6 мая в Великобритании исторический день: король Карл III и его супруга Камилла короновались в Вестминстерском аббатстве

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королевская семья

В субботу, 6 мая, в Британии короновался в Вестминстерском аббатстве король Карл III. Это первая церемония коронации монарха за последние 70 лет. В Британии осталось немного очевидцев, которые своими глазами видели 2 июня 1953 года коронацию Елизаветы II. Ее сыну Чарльзу было тогда четыре года, он наблюдал за ритуалом из зала Вестминстерского аббатства. Спустя семь десятилетий 74-летний монарх дождался своей коронации. Вместе с ним была коронована королева Камилла, которую он всегда мечтал видеть своей женой и на троне. Супруга монарха коронуется впервые с 1937 года.

На официальном королевском портале Royal.uk приводятся самые любопытные факты о церемонии, которая насчитывает более тысячи лет. Остальные европейские монархии от пышного ритуала давно отказались. Карл III станет 40-м монархом, который коронуется в Вестминстерском аббатстве. Первым был Вильгельм Завоеватель, короновавшийся в аббатстве на Рождество 1066 года. Коронация не означает вступления на престол. Карл III стал королем 8 сентября 2022 года, сразу после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая находилась на троне дольше всех британских монархов.

В современном виде коронация с ее процессиями из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство и обратно оформилась в 1902 году, когда короновался Эдуард VII. К примеру, теперь монарху не надо за две ночи до коронации останавливаться в лондонском Тауэре. Этой участи избежал и Карл III. Традиция выходить на балкон дворца, которой завершаются главные торжества, тоже появилась при Эдуарде VII.

Первая фотография коронации была сделана во время коронации Георга V в 1911 году сэром Бенджамином Стоуном, членом парламента и фотографом-любителем. В мае 1937 года BBC разрешили транслировать по радио службу коронации Георга VI. Впервые по телевидению показали коронацию его дочери Елизаветы II. Хотя сэр Уинстон Черчилль был против.

Самые яркие моменты коронации и торжеств вокруг — в фотогалерее NEWS.ru.