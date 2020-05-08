Корабельная группа НАТО покинула Баренцево море

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал рост показателей в России, связанных с коронавирусом. По его словам, частично это связано с количеством проведённых тестов.

Он назвал период, переживаемый в стране, отсроченной эпидемией, передаёт ТАСС. В европейском регионе появилась сначала одна страна, которая переживала эпидемию в крупных масштабах, — Италия. Затем пандемия охватила Испанию и...