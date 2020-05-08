Корабельная группа НАТО покинула Баренцево море

Американские эсминцы «Дональд Кук», «Портер», «Рузвельт» и британский фрегат «Кент» 8 мая покинули Баренцево море, завершив тренировки в арктических условиях.
Арктика — это важный регион, и наши военно-морские силы действуют там, включая Баренцево море, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложной обстановке, — цитирует ТАСС заявление Шестого флота США.
По информации ведомства, корабли с управляемым ракетным оружием провели тренировки с морскими патрульными самолётами P-8A Poseidon и разведывательными самолётами RC-135.
Американские военные отметили, что ещё 1 мая уведомили Россию о тренировках в Баренцевом море «во избежание неверного понимания».
Как писал NEWS.ru, флот НАТО вошёл в Баренцево море впервые за 30 лет. К российским берегам приблизилась эскадра, состоящая из четырёх боевых кораблей и судов сопровождения. Российский Северный флот ответил учениями с участием ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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