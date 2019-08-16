https://static.news.ru/photo/a32b1106-9927-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Демократы в Палате представителей Конгресса США обсуждают возможность выражения своего «глубокого недоверия» послу Израиля в США Рону Дермеру. Также законодатели желают выяснить роль, которую сыграл посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Политический кризис в отношениях двух стран возник после того, как Израиль отказал во въезде двум членам Палаты представителей Конгресса США — Ильхан Омар, которая родилась в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Меры против послов обсуждали около десяти законодателей, сообщает информационная служба McClatchy .

Комитеты [Конгресса] могут сделать так, что послам будет очень сложно выполнять свою работу..., если они мешают членам [Конгресса] выполнять свою, — цитирует McClatchy свой источник.

Ранее News.ru сообщал, что решение запретить въезд в страну двум представителям Демократической партии США принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Речь идёт о поддерживающих Палестину Ильхане Омаре и Рашиде Талибе. Глава МВД Израиля Арье Дери уверен, что американские политики якобы хотят навредить стране. Замглавы израильского МИДа Ципи Хотубли, в свою очередь, завил, что Омар и Талиба отрицают право Израиля на существование.