Конфликт Израиля и Палестины: ситуация 8 октября, вступит ли в войну Ливан

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня ночью заявил, что завершена первая фаза операции по ликвидации сил ХАМАС на территории страны. Какие последние новости о конфликте израильтян и палестинцев 8 октября?

«Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственным нападением ХАМАС. Первая фаза операции [армии Израиля] завершается в эти часы уничтожением большей части вражеских сил, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательный этап, и он будет продолжаться без отговорок и без передышки — до тех пор, пока не будут достигнуты цели», — добавил Нетаньяху.

Война между Израилем и Палестиной 8 октября 2023 года

Около 00:00 поступила информация, что девушка, которую избили и похитили бойцы ХАМАС, оказалась 30-летней Шани Лук — гражданкой Германии. Она приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале за мир, который проходил возле пограничного забора в секторе Газа.

В 00:20 по московскому времени ВВС Израиля нанесли удар по зданию Министерства внутренних дел палестинской автономии.

«Сотни тысяч израильтян призываются в армию. Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах», — заявил Трой Инст, спецкор Fox News в Иерусалиме.

Группировка «Хезболла» в 00:30 по московскому времени заявила о готовности атаковать Израиль с севера.

«Если Израиль введет сухопутные войска в Газу, они встретят нас всеми силами на севере», — заявили представители ливанской структуры.

В 00:40 по московскому времени израильская армия сообщила о нанесении ударов по мечетям и западной части сектора Газа, которые использовались ХАМАС в военных целях. По информации СМИ, объектом атаки стал офис Яхьи Синвара — лидера ХАМАС и одного из основателей военного крыла организации.

В 01:40 по московскому времени МО Израиля ввело «особое положение в области безопасности» на всей территории страны.

В 02:00 по московскому времени стало известно, что боевые подразделения на территории Сирии и Ливана приведены в боевую готовность по приказу лидера «Хезболлы». В любой момент может начаться атака на Израиль.

В 02:40 по московскому времени Армия обороны Израиля заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Росавиация с 03:00 по московскому времени ввела ограничения на ночные вылеты из РФ в аэропорты Израиля до особых распоряжений.

В 07:00 по московскому времени появилась информация, что число пострадавших и госпитализированных из-за эскалации в Израиле возросло до 1864 человек. С палестинской стороны, по предварительным данным ООН, ранены более 1600.

«Артиллерийские силы ЦАХАЛ сейчас обстреливают район в Ливане, из которого несколько минут назад были произведены выстрелы по израильской территории. ЦАХАЛ готова к сценариям во всех секторах и продолжит защищать безопасность жителей», — заявила Армия обороны Израиля.

ХАМАС обстреляло город Ашкелон на юге Израиля, одна ракета попала в больницу «Барзилай», ранено шесть человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

После минометного обстрела израильские власти дали распоряжение закрыть все туристические объекты, расположенные вблизи границы с Ливаном.

Ливанская «Хезболла» в 08:26 по московскому времени официально взяла на себя ответственность за удары по Израилю. Представители организации заявили, что атаковали базы ЦАХАЛ ракетами и минометами.

Армия Израиля в 09:00 по московскому времени заявила, что нанесла авиаудар по комплексу, принадлежащему главе «разведки» движения ХАМАС.

В 10:20 по московскому времени представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в стране под полный контроль.

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