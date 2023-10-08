В Сети появились кадры боевых действий на границе Израиля и Ливана

Фото: Haitham Moussawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ливанское военизированное движение «Хезболла» заявило, что осуществило пуск ракет по трем израильским позициям в районе горы Дов на северо-востоке страны в знак солидарности с нападением палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. Кадры обострения обстановки на границе Ливана и Израиля появились в Сети.

Палестина открыла огонь по Израилю 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию, в рамках которой удалось вернуть контроль над несколькими захваченными населенными пунктами у границы сектора Газа. В ходе военных действий погибли приблизительно 300 человек, еще 1500 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей покинуть территорию палестинского анклава. Политик предупредил, что в стране идет война, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС, и власти планируют использовать все имеющиеся у них военные ресурсы.

Утром 8 октября «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. В сообщении «Хезболла» также называет действия ХАМАС законными.