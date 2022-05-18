Посла Франции в России Леви вызвали в МИД

Пьер Леви / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в российское Министерство иностранных дел, пишет «Коммерсант». В издании отметили, что дипломату могут объявить о высылке из РФ 40 французских диппредставителей. Ранее в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса с той же целью.

Ожидается, что послу будет объявлено о высылке из России 40 французских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Франции, — сказано в сообщении.

Ранее российских послов объявили персонами нон грата сразу несколько стран — членов Евросоюза. 4 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов «нежелательными» в связи с тем, что их «работа представляет угрозу для тех, кто ищет убежища».

5 апреля о высылке российских дипломатов сообщили в Дании — 15 специалистов международного права покинут свой пост. Затем демарш был объявлен в Швеции — три дипломата в течение 14 дней должны покинуть страну. В Италии персонами нон грата признали 30 человек. Испания также присоединилась к высылке дипломатов — сразу 25 «международников» объявлены «нежелательными». В общей сложности из США и европейских стран выслали более 300 российских дипломатов с начала военной спецоперации на Украине.