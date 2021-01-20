Команда Байдена: он отменит выход США из ВОЗ

https://static.news.ru/photo/9b165dc0-5b0b-11eb-a206-fa163e074e61_660.jpg Здание штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Фото: Thorkild Tylleskar/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Команда избранного президента США Джо Байдена подтвердила, что тот подпишет указ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения.

В команде Байдена отметили, что президент намерен подписать соответствующий указ в первый же день своего правления. Кроме того, он собирается подписать указ о возвращении страны в рамки Парижского соглашения, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, после того, как команда избранного президента США Джо Байдена заявила, что Россия остаётся одной из угроз, стало ясно, что Вашингтон намерен изменить направление внешней политики страны. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По мнению эсперта, Вашингтон продолжит говорить «нет» строительству «Северного потока — 2». Васильев пришёл к такому выводу после заявлений кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Он ранее заявил, что американские власти в рамках антироссийской внешней политики должны предотвратить строительство газопровода.

До этого сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден готовится в первый же день после инаугурации подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL. Эксперты считают, что таким образом Байден сделает весьма прибыльный подарок для России.

Как заявил глава Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев, всё дело в том, что из-за подобного решения США столкнутся с острой нехваткой топлива. Его нужно будет где-то закупать и, скорее всего, государство обратится за помощью к одной из крупнейших стран — поставщиков газа и нефти, которой является Российская Федерация.