КНР и РФ намерены провести совместные испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fef0dba8-dfb5-11ea-b630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пекин и Москва планируют провести совместные клинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом заявил академик Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Я постоянно слежу за развитием эпидемиологической ситуации в Китае и в России: есть очень много вещей, которым мы можем научиться друг у друга, — цитирует его The Global Times.

Академик отметил, что в очень низкая России смертность от COVID-19, а КНР обладает уникальным опытом борьбы с инфекцией, особенно в сфере лечения коронавируса с помощью традиционной китайской медицины.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия предлагала свою помощь в создании вакцины США, которые лидируют по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В Вашингтоне от сотрудничества отказались. Один из американских чиновников объяснил это «недоработанностью» российского препарата.