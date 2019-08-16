https://static.news.ru/photo/5491300e-c003-11e9-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прошедший июль стал самым жарким на планете за все 140 лет метеонаблюдений. Об этом сказано в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Самым «горячим» за всю историю этот месяц оказался на Аляске и в Африке. Новые рекорды тепла также установлены в Европе и Израиле, обновил температурный рекорд Гонконг.

Не всегда «самым», но везде «одним из» июль был в Новой Зеландии, Австралии, Бахрейне, Азии и на Гавайях, сказано в обзоре климатологов .

Учёные отметили и другие неординарные климатические события. Например, в Арктике и Антарктиде зафиксировано минимальное количество льда за последние 40 лет. Это, впрочем, тоже вызвано «приступами тепла». Зато в отдельных частях Скандинавии и России температуры в июле были на 2,7 градуса ниже нормы. А пришедший на побережье США ураган Барри принёс самый протяжённый тропический ливень в штат Арканзас.

Ранее, как писал News.ru, Организация объединённых наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству. Этому, утверждают эксперты, будут способствовать изменения климата.