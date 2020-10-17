Китай пригрозил США массовыми задержаниями американцев

https://static.news.ru/photo/5c363558-10c4-11eb-a270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Melita/Global Look Press

Власти КНР предостерегли американских коллег от политики задержания китайских учёных в США и пообещали, что если такая практика будет продолжена, то эта же участь будет ждать американцев в Китае.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США, китайские официальные лица неоднократно и по нескольким каналам делали предупреждения представителям правительства США, в том числе через посольство США в Пекине.

США должны прекратить преследование китайских ученых в американских судах, иначе американцы в Китае могут неожиданно оказаться нарушителями китайского законодательства, —приводит издание заявление китайской стороны, направленное в США.

WSJ отмечает, что Китай начал делать такие предупреждения этим летом после того, как в США было арестовано сразу несколько китайских учёных, посещавших американские университеты для проведения исследований. Вашингтон также обвинил их в уклонении от иммиграционных властей США.

Как сообщал NEWS.ru, власти США с момента начала торговой войны с Китаем достаточно предвзято относятся к китайским ученым, работающий в американских университетах. Официальные лица США неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже и попытках кражи интеллектуальной собственности.

Летом 2020 года ФБР уличило консульство Китая в Сан-Франциско в укрывательстве китайского учёного-биолога, которая, как считается, оказалась связанной с армией КНР. Спецслужбы США заявили, что учёный по имени Тан Хуань скрыла это обстоятельство при получении визы.

США, между тем, с не меньшим подозрением относятся и к российским журналистам. 15 октября спецслужбы США задержали в аэропорту Нью-Йорка российского журналиста RT Константина Рожкова. Допрос россиянина вышел за рамки стандартных процедур и продолжался несколько часов. По факту задержания российские дипломаты потребовали объяснений у Госдепа.