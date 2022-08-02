Китай пообещал не применять ядерное оружие первым МИД КНР: Китай обещает не применять ядерное оружие первым

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Китай придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым. Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг. Он подчеркнул, что государство в принципе не соревнуется с другими странами в объемах ядерного оружия. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, — сообщил Цонг в ходе обзорной конференции ДНЯО в ООН.

Он также добавил, что КНР сохраняет запасы ядерного оружия на минимальном уровне с целью обеспечения защиты национальной безопасности. По словам Цонга, страна не соревнуется с другими в количестве и возможностях в этой сфере.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия заявил, что только одна ошибка отделяет мир от полного уничтожения в результате ядерного конфликта. Он отметил, что на сегодняшний день человечеству «невероятно везет», однако одна лишь удача неспособна уберечь от геополитических столкновений