https://static.news.ru/photo/89582194-5cba-11eb-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Кипр открывает границы для туристов из всех стран с 1 марта. Об этом заявил кипрский замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Чиновник отметил, что путешественники смогут посетить государство без карантинных мер. Единственным условием для въезда остаётся отсутствие заражения коронавирусом по приезде в страну.

Страны, для которых откроется доступ в страну, будут разделены на категории. В одну категорию войдут страны — участницы Евросоюза, во вторую — входящие в Европейскую экономическою зону, в третью — другие страны и прочие государства, в которые входит Россия.

Каждая из стран будет промаркирована определённым цветом в зависимости от эпидемиологической ситуации в ней. Так, туристам из «зелёных» стран не придётся сдавать тест на коронавирус после прилёта в страну.

Тем не менее путешественники из «оранжевых» стран должны будут предоставить сертификат об отсутствии коронавируса. Что касается туристов из «красной» категории, то им придётся сдавать ПЦР-тест как до вылета, так и по прилёте. Стоит заметить, что Россия пока относится именно к «красной» категории, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько стран мира в январе 2021 года планируют открыть границы или снять часть ограничений для приезжих на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки, пока власти других государств, наоборот, вводят дополнительные ограничения из-за появления новых штаммов COVID-19.

Так, с новыми ограничениями столкнутся те, кто хочет посетить Великобританию, Кубу или Грецию.