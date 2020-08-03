Киевский террорист блефовал: в помещении захваченного банка не нашли бомбу

https://static.news.ru/photo/be983526-d590-11ea-9263-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Взрывоопасных предметов в здании бизнес-центра в Киеве, где мужчина захватил отделение банка, не найдено. Террорист блефовал, когда говорил о минировании помещений. Об этом сообщил заместитель главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения». Это диагноз был ему поставлен в 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался, — написал Геращенко в Facebook.

Он добавил, что теперь мужчину «ждут суд и много лет за решёткой». В скором времени ему могут предъявить обвинение в захвате заложников, статья за данное преступление подразумевает до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл в центральной части города. Около полудня в отделение АО «Универсал банк» зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя. Она осталась по собственному желанию.

С захватчиком вели переговоры. По информации журналиста Богдана Аминова, он требовал выхода в прямой эфир и 40 тысяч гривен. Позже спецслужбам удалось его взять его живым, никто не пострадал.

Это уже третье подобное ЧП за последние несколько недель. Утром 21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, к вечеру этого же дня их удалось освободить, никто не пострадал. 23 июля в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника и скрылся. 1 августа в украинском МВД заявили, что террориста обнаружили, во время задержания он вновь попытался взять полицейского в заложники, в итоге его застрелили.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению украинцев, череда терактов вызвана выполнением президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка.