Киев рассчитывает получить от ООН $165 млн для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/288bf064-7509-11ea-99f7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев рассчитывают получить $165 млн от организации для борьбы с коронавирусом.

Ранее Гутерреш заявил, что ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с пандемией, предполагается, бюджет плана реагирования составит $2 млрд.

Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов США, — приводит слова Зеленского сайт Офиса президента Украины.

В ходе разговора глава украинского государства выразил надежду, что в ближайшие недели Украина и МВФ подпишут меморандум о расширенной программе сотрудничества, согласно которому Киев получит от фонда $8 млрд.

По последним данным в Украине зарегистрировано 804 случаев заболевания COVID-19, умерли 20 человек. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин. С 28 марта Украина закрыла государственную границу.

Ранее власти Украины допустили возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Принятие этого решения будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них.

По оценке Шмыгаля, ВВП Украины к концу 2020 года упадёт на 4,8% на фоне пандемии. Без поддержки международных организаций, говорил он, стране грозит «пропасть финансового дефолта».

Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.