Канада внесла в санкционный список Медведева, Мишустина, Собянина, Беглова

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Власти Канады расширили санкционные списки против РФ, о которых было объявлено 24 и 26 февраля. Об этом сообщается на сайте канадского правительства. В список добавлены члены правительства, руководители федеральных структур, губернаторы и полпреды президента.

В санкционный список были добавлены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и ряд других государственных деятелей.

О введении третьего пакета экономических санкций на фоне ситуации с Украиной премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал 24 и 26 февраля. Ранее стало известно, что в канадский санкционный список попали президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».