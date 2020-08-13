Западные эксперты и журналисты скептически отнеслись к новостям о регистрации российской вакцины от COVID-19 и её продвижению. Одни поспешили истрактовать это как ещё одно оружие Кремля в «холодной войне против Запада», другие — пожалели россиян, которым придётся вакцинироваться препаратом, не прошедшим финальную фазу клинических испытаний.

Англоязычная пресса сошлась на том, что российской разработке не стоит доверять, потому что её третья фаза испытаний только началась, а результаты второй так и не были опубликованы в научных журналах. Причины такой спешки журналисты ищут в желании руководства страны быть первым в мировой гонке за разработку вакцины.

Я не могу говорить за народ России, особенно принимая во внимание тот факт, что у них в стране почти миллион заболевших коронавирусом (на 13 августа в России было зафиксировано 907 758 случаев коронавирусной инфекции. — NEWS.ru), но я бы лично не становился подопытной мышью для вакцины, степень эффективности и безопасности которой неизвестна, — написал в колонке для The Guardian эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац.

По его словам, создать и протестировать вакцину на небольшом числе добровольцев — это легко, и несколько зарубежных препаратов от COVID-19 уже прошли эти стадии разработки. Проблемы обычно начинаются как раз на третьей фазе, когда вакцина тестируется на более широком круге людей. Именно тогда может выясниться, что она не даёт защиты от заболевания или имеет опасные, хоть и редкие побочные эффекты. Поэтому до того, как российская разработка пройдёт третью фазу испытаний, заявлять о её регистрации — преждевременно, считает эпидемиолог.

Сайт научного журнала Nature указывает , что российская вакцина может усугубить развитие болезни — антитела, которые вырабатываются после инъекции, при этом сценарии развития событий «доставят» вирус в клетки, способствуя его распространению. Выяснить, существует ли такой побочный эффект, можно только на третьем этапе испытаний, но в России он только начался.

Массовая вакцинация без подобающих проверок — неэтична, — приводит Nature мнение генетика из Юнивёрсити Колледж Лондон Франсуа Баллу. — Проблемы с российской кампанией по прививанию будут катастрофичными по двум причинам — негативные эффекты для здоровья и скептицизм по отношению к вакцинам среди населения.

Газета The Washington Post ставит разработку прививки от COVID-19 в один ряд с отравлением Скрипалей в Солсбери, предполагаемым сговором российских военных с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ), попыткой государственного переворота в Черногории и вмешательством в американские президентские выборы. Всё это, по мнению колумниста издания, известного журналиста Дэвида Игнатиуса — попытки Москвы восстановить былое величие СССР любыми средствами. Именно поэтому российская вакцина была названа «Спутник V», как напоминание о первенстве Советского Союза в космосе.

Что если вакцина «Спутник» не сработает? Тогда Кремль может начать отрицать негативные результаты, проигнорировать их или просто украсть ту версию, которая работает, — уверен Игнатиус.

Газета Financial Times копнула чуть глубже и попыталась разобраться, почему Москва так рано объявила о регистрации препарата. Издание напомнило, что исследователи из США, Великобритании и Китая также ускоряют общепринятые процедуры, хотя «до российского уровня пренебрежения к правилам им далеко».

Недоверие к тому, что российские учёные способны опередить западные фармацевтические компании, замешано скорее на геополитике, чем на науке, — полагают в Financial Times. — Россия, конечно, не фармацевтический гигант и в основном импортирует лекарства, но московский Центр Гамалеи, который разработал вакцину, работал с аденовирусами (основа российской вакцины. — NEWS.ru) с 1980-х и базирует «Спутник V» на собственной вакцине от Эболы, получившей международное признание.

Издание добавляет, что в свете поведения России на международной арене её вакцину от коронавируса вряд ли бы признали на Западе, даже если бы она прошла все необходимые процедуры. В демократическом мире сформировалось недоверие к любой информации, поступающей от официальной Москвы.