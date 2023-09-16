Смеяться над властью любили во все времена. Жанр политической карикатуры не теряет актуальности и активно процветает: даже в век высоких технологий продолжает выходить скандально известный еженедельник политической сатиры Charlie Hebdo, не говоря уже об обилии образов, представленных на митингах и демонстрациях. Митингующие высмеивали многих политиков, начиная от бывшего президента США Дональда Трампа в образе надувного младенца в подгузнике и заканчивая действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном в императорской мантии.
Лучшие образы политиков на демонстрациях — в галерее NEWS.ru.
Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Париж, Франция, 28 марта 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы
Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Париж, Франция, 19 января 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы
Фото: Nacho Boullosa/Keystone Press Agency/Global Look Press
1 февраля 2022 года, Буэнос-Айрес, Аргентина. Под лозунгом «Демократизация правосудия»
Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press
30 июля 2021 года, Любляна, Словения: Протестующий с плакатом с карикатурой на премьер-министра Словении Янеза Янсы в короне и французской цитатой, аккредитованной Людовику XIV, означающей «Государство - это я»
Фото: Vincent Bosson/Keystone Press Agency/Global Look Press
В столице Бразилии сторонники Болсонару устроили протесты и на время захватили правительственные здания, май 2021 года
Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/www.imago-images.de/Global Look Press
230 квадратных метров Герхарда Хадерера, карикатура изображает бессердечного канцлера Себастьяна Курца, Вена, Линке Венцайле, 2021 год
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
Карикатура на премьер-министра Бориса Джонсона в рекламе сатирического телевизионного кукольного шоу «Плевый образ» на Вестминстерском вокзале, 2020 год
Фото: Global Look Press
Во время официального визита в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа, 2018 год
Фото: Henry Milleo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Художник рисует карикатуру на бывшего президента Лулу да Силва. Бразилия, 2018 год
Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press
Швейцария, Базель, музыкальный парад Morgestraich по улицам центральной части Базеля с фигурой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, 2018 год
Фото: Richard James Mendoza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Филиппины – Протестующий делает селфи, толкая карикатуру на президента Родриго Дутерте во время митинга, 2017 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Мужчина читает последний номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo