Смеяться над властью любили во все времена. Жанр политической карикатуры не теряет актуальности и активно процветает: даже в век высоких технологий продолжает выходить скандально известный еженедельник политической сатиры Charlie Hebdo, не говоря уже об обилии образов, представленных на митингах и демонстрациях. Митингующие высмеивали многих политиков, начиная от бывшего президента США Дональда Трампа в образе надувного младенца в подгузнике и заканчивая действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном в императорской мантии.