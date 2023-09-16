Смеяться над властью любили во все времена. Жанр политической карикатуры не теряет актуальности и активно процветает: даже в век высоких технологий продолжает выходить скандально известный еженедельник политической сатиры Charlie Hebdo, не говоря уже об обилии образов, представленных на митингах и демонстрациях. Митингующие высмеивали многих политиков, начиная от бывшего президента США Дональда Трампа в образе надувного младенца в подгузнике и заканчивая действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном в императорской мантии. 

Лучшие образы политиков на демонстрациях — в галерее NEWS.ru.

Париж, Франция, 28 марта 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Париж, Франция, 28 марта 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы

Париж, Франция, 19 января 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Париж, Франция, 19 января 2023 г. Демонстрация против пенсионной реформы

1 февраля 2022 года, Буэнос-Айрес, Аргентина. Под лозунгом «Демократизация правосудия»

Фото: Nacho Boullosa/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 февраля 2022 года, Буэнос-Айрес, Аргентина. Под лозунгом «Демократизация правосудия»

30 июля 2021 года, Любляна, Словения: Протестующий с плакатом с карикатурой на премьер-министра Словении Янеза Янсы в короне и французской цитатой, аккредитованной Людовику XIV, означающей «Государство - это я»

Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 июля 2021 года, Любляна, Словения: Протестующий с плакатом с карикатурой на премьер-министра Словении Янеза Янсы в короне и французской цитатой, аккредитованной Людовику XIV, означающей «Государство - это я»

В столице Бразилии сторонники Болсонару устроили протесты и на время захватили правительственные здания, май 2021 года

Фото: Vincent Bosson/Keystone Press Agency/Global Look Press

В столице Бразилии сторонники Болсонару устроили протесты и на время захватили правительственные здания, май 2021 года

230 квадратных метров Герхарда Хадерера, карикатура изображает бессердечного канцлера Себастьяна Курца, Вена, Линке Венцайле, 2021 год

Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/www.imago-images.de/Global Look Press

230 квадратных метров Герхарда Хадерера, карикатура изображает бессердечного канцлера Себастьяна Курца, Вена, Линке Венцайле, 2021 год

Карикатура на премьер-министра Бориса Джонсона в рекламе сатирического телевизионного кукольного шоу «Плевый образ» на Вестминстерском вокзале, 2020 год

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карикатура на премьер-министра Бориса Джонсона в рекламе сатирического телевизионного кукольного шоу «Плевый образ» на Вестминстерском вокзале, 2020 год

Во время официального визита в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа, 2018 год

Фото: Global Look Press

Во время официального визита в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа, 2018 год

Художник рисует карикатуру на бывшего президента Лулу да Силва. Бразилия, 2018 год

Фото: Henry Milleo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Художник рисует карикатуру на бывшего президента Лулу да Силва. Бразилия, 2018 год

Швейцария, Базель, музыкальный парад Morgestraich по улицам центральной части Базеля с фигурой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, 2018 год

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Швейцария, Базель, музыкальный парад Morgestraich по улицам центральной части Базеля с фигурой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, 2018 год

Филиппины – Протестующий делает селфи, толкая карикатуру на президента Родриго Дутерте во время митинга, 2017 год

Фото: Richard James Mendoza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филиппины – Протестующий делает селфи, толкая карикатуру на президента Родриго Дутерте во время митинга, 2017 год

Мужчина читает последний номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мужчина читает последний номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo

Париж, Франция – Демонстрант несет плакат во время митинга в знак солидарности со сторонниками Женского марша в Вашингтоне и многих других городах 21 января 2017 год

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Париж, Франция – Демонстрант несет плакат во время митинга в знак солидарности со сторонниками Женского марша в Вашингтоне и многих других городах 21 января 2017 год