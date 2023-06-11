Кабмин Канады распорядился арестовать российский Ан-124 для его конфискации Правительство Канады распорядилось арестовать российский Ан-124 «Руслан» для конфискации

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Канадское правительство выдало указ о задержании российского грузового самолета Ан-124 «Руслан», который в настоящее время находится в аэропорту Торонто, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады. В дальнейшем его планируется конфисковать в пользу Украины.

Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто <...>. Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством, — заявили в канадском МИДе.

В случае успешной конфискации самолета, Канада планирует сотрудничать с Киевом по вопросу передачи его Украине «с целью компенсации жертвам нарушений прав человека, поддержания международного мира и безопасности или восстановления» страны.

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», 27 февраля 2022 года доставил партию тестов на коронавирус из Китая. После этого ему было запрещено покидать Канаду, так как в тот же день Оттава закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Владелец самолета, который подвергся санкциям в Канаде, законсервировал самолет на стоянке и вернул экипаж обратно в Россию. «Руслан» стал первым российским активом, с которым канадские власти тестируют санкционный процесс «задержания и конфискации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» по мотивам общественной необходимости. Документ будет распространяться на все объекты собственности.