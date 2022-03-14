«Известия»: Украина прекратила набор в «Интернациональный легион»

На Украине был прекращён набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны», об этом сообщают «Известия». Отмечается, что данное решение приняли после уничтожения ракетным ударом ВС РФ примерно 180 иностранных военных во Львове.

Один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на данный момент набор добровольцев в «Интернациональный легион» приостановлен решением украинской стороны. В результате российского удара погиб по меньшей мере один француз, — рассказывает издание.

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по украинским учебным центрам во Львове. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что под удар попали 180 иностранных наёмников в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский.

По словам генерала, в данных объектах были развёрнуты пункты подготовки иностранных наёмников. Кроме того, на местах располагались базы хранения оружия и военной техники, поставленной из зарубежных стран. По результатам удара были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия импортного вооружения. Конашенков отметил, что уничтожение наёмников будет продолжено.