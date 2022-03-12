ВС РФ уничтожили 180 иностранных наёмников во Львовской области

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по украинским учебным центрам во Львове, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что под удар попали 180 иностранных наёмников в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский, пишет РИА Новости.

Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по учебным центрам Вооружённых сил Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, — сказал Конашенков.

По словам генерала, в данных объектах были развёрнуты пункты подготовки иностранных наёмников. Кроме того, на местах располагались базы хранения оружия и военной техники, поставленной из зарубежных стран. По результатам удара были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия импортного вооружения. Конашенков отметил, что уничтожение наёмников будет продолжено.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры артиллерийского обстрела полевого командного пункта ВСУ в Киевской области. В описании к видео уточняется, что российские военные нанесли удар управляемым снарядом «Краснополь».

Кроме того, Конашенков заявил на брифинге, что Вооружёнными силами РФ были освобождены около 300 граждан и монахов, которых держали в качестве заложников боевики нацбатальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское.