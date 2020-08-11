Израиль заподозрили в смене своей стратегии в Ливии. Зарубежные партнёры еврейского государства предполагают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение вести более умеренную политику в отношении международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, которое обладает безусловной поддержкой регионального соперника израильтян — Турции. До этого были предположения, что негласной израильской помощью обладает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

О том, что Израиль меняет логику своей политики в ливийском театре боевых действий, сообщила газета Haaretz со ссылкой на свои иностранные источники. По их словам, сейчас еврейское государство приняло на вооружение «более сбалансированный подход» в отношении ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Впрочем, они не уточнили, что именно предполагает «сбалансированная» политика в контексте конфликта, уровень интернационализации которого давно превзошёл то, что происходит в Сирии.

Ответственность за решения, которые касаются арабских стран, в Израиле, как правило, формально несёт разведывательное ведомство МОССАД. Ему, к примеру, принадлежат успехи в налаживании связей с аравийскими столицами. Однако о смене «ливийской» политики Израиля Haaretz сообщила в материале, который касался кадровых перемен в руководстве местного министерства разведки и атомной энергии. Ему, как известно, ни одна из разведок страны в действительности не подчиняется.

Халифа Хафтар Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

На сегодняшний день об израильской поддержке командующего ЛНА ивритоязычная пресса пишет почти как о подтверждённом факте. Ранее об этом говорили главным образом издания, критикующие Израиль. Так, большое распространение получили данные The Middle East Eye о том, что сотрудники МОССАД несколько раз проводили встречи с Хафтаром на территории Египта в период с 2017-го по 2019 год. Еврейское государство, по этим оценкам, сформировало целую программу по обучению старших офицеров ЛНА в Египте, предоставляя им консультативную помощь в сфере тактики, сбора и анализа разведданных, практики командования.

Однако консалтингом дело не ограничивалось. Израиль подозревали в поставках военной оптики и снайперских винтовок ЛНА. Кроме того, были сообщения, что израильские офицеры присутствовали в контролируемых ЛНА районах Ливии с августа по сентябрь 2019 года, чтобы обучать иррегулярные формирования Хафтара тактике уличной войны. Информация о том, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) поставляют ЛНА израильскую боевую технику, продолжает циркулировать до сих пор.

Xinhua/Global Look Press

Ливийский «файл» вписывается в логику процесса укрепления отношений между Израилем и странами Персидского залива. Кроме того, есть основания полагать, что Ливия могла бы стать опорой для энергетической политики еврейского государства в Средиземноморье. 2 января 2020 года в Афинах Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed), идея которого находит активный отклик в США, однако является раздражителем для Турции и, как принято считать, России.

Предполагается, что EastMed даст возможность начать поставки энергоносителей с израильского месторождения «Левиафан» и кипрской «Афродиты» через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, как ожидается, довести нитку до Италии. Создание газопровода, длина которого должна составить 1900 км (1300 км — под водой, 600 км — на суше), должно занять около семи лет. Ливия в этом проекте — элемент безопасности. Партнёр Израиля по проекту — Греция — уже демонстрировала своё расположение к восточно-ливийским органам власти, на которые опирается Хафтар.

Предполагаемое же смягчение политики Израиля в отношении ПНС может означать две вещи. Первая — это осознание бесперспективности фигуры Хафтара для обеспечения своих интересов в Средиземноморье. Вторая — нежелание открыто повышать ставки в разговоре с Турцией, которая в последнее время демонстрирует склонность выбивать уступки от региональных игроков, не боясь использовать конфронтационный подход.