Израиль хочет заключить договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива. С такой инициативой выступил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.
Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений, — написал политик в своём Twitter.
לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רהמ, יוזמה מדינית לחתימת הסכמי אי לוחמה עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שתפ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באום הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN