https://static.news.ru/photo/f38c465e-e820-11e9-89a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: idf.il

Израиль хочет заключить договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива. С такой инициативой выступил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений, — написал политик в своём Twitter.

לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רהמ, יוזמה מדינית לחתימת הסכמי אי לוחמה עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שתפ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באום הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019

Он также отметил, что уже обсудил со своими арабскими коллегами проект договора и представил его специальному посланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил иудеев с наступлением еврейского нового года. Своё обращение дипломат сделал на трёх языках: персидском, иврите и английском.