Фото: idf.il

Израиль хочет заключить договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива. С такой инициативой выступил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений, — написал политик в своём Twitter.

Он также отметил, что уже обсудил со своими арабскими коллегами проект договора и представил его специальному посланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил иудеев с наступлением еврейского нового года. Своё обращение дипломат сделал на трёх языках: персидском, иврите и английском.

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