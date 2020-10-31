Избиратель в Грузии вписал в бюллетень имя грабителя банка

https://static.news.ru/photo/98668980-1b7b-11eb-88d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

В Грузии проходят парламентские выборы. Один из избирателей вписал в бюллетень имя разыскиваемого за захват банка в Зугдиди Бадри Есебуа.

Фото бюллетеня распространяется в социальных сетях страны. На нём видно, что неизвестный избиратель в конце списка кандидатов написал цифру 541, обвел её ручкой в кружок и дописал: «Бадри Есебуа — свободные кредиторы», сообщает РИА Новости.

Неизвестный захватил один из филиалов банка в городе Зугдиди с целью ограбления 21 октября. Мужчина потребовал $500 тысяч. Как писал NEWS.ru, впоследствии заложников удалось освободить, никто не пострадал, но захватчику удалось скрыться. При этом ряд СМИ сообщали, что нападавших могло быть двое.

25 октября грузинская полиция сообщила, что личность захватчика установлена. Но при этом в ведомстве отказались назвать имя подозреваемого или предъявить его фотографию, мотивируя это интересами следствия.