Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва «Северных потоков» Россия выступает за расследование диверсии на «Северном потоке» независимыми юристами

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В комиссию по расследованию диверсии на «Северных потоках» войдут независимые юристы. Как передает РИА Новости, это следует из проекта российской резолюции в Совбезе ООН.

В тексте документа Россия призвала выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников взрывов на трубопроводе. Согласно проекту, комиссия должна состоять из «независимых и международно признанных юристов», которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.

Также в тексте резолюции строжайшим образом осуждается подрыв «Северных потоков» и подчеркивается, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе. Кроме того, там отмечается, что подрыв произошел после неоднократных угроз США в отношении «Северного потока».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Дипломат добавил, что российский МИД продолжит работу, чтобы это не осталось без последствий для Вашингтона.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».