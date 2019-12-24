https://static.news.ru/photo/8203ae4e-265c-11ea-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В сети набирает популярность видео «охоты» тигра на ребёнка в зоопарке Дублина. Мальчик позировал перед стеклянным вольером на камеру своего отца.

На кадрах видно, как животное крадётся, замирает, разбегается — и врезается в ограждение позади ребёнка.

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) 22 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал, что биологи выяснили, какую хитрость придумали киты, чтобы удачно охотиться. Исследователей волновало, почему стаи рыб не пугаются подплывающих к ним очень близко огромных хищников. Оказалось, рыбы реагируют на охотника лишь в тот момент, когда тот открывает свою пасть. Это позволяет предположить, что киты знают о реакции своей жертвы и точно определяют время поглощения. Таким образом, подкрадываясь к рыбе очень близко и открывая пасть в самый последний момент, они преодолевают недостатки в скорости и маневренности.