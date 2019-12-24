Ранее NEWS.ru писал, что биологи выяснили, какую хитрость придумали киты, чтобы удачно охотиться. Исследователей волновало, почему стаи рыб не пугаются подплывающих к ним очень близко огромных хищников. Оказалось, рыбы реагируют на охотника лишь в тот момент, когда тот открывает свою пасть. Это позволяет предположить, что киты знают о реакции своей жертвы и точно определяют время поглощения. Таким образом, подкрадываясь к рыбе очень близко и открывая пасть в самый последний момент, они преодолевают недостатки в скорости и маневренности.