Иран призвал Запад выплатить компенсацию за оккупацию Афганистана

США и НАТО обязаны компенсировать Афганистану свою оккупацию и вторжение в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

При всех их разговорах о демократии и войне с террором, события в Афганистане и заявления руководства США и НАТО свидетельствуют о том, что они захватили и оккупировали Афганистан и другие страны только ради собственных интересов. Но они не смогли добиться и этого. США и НАТО теперь явно обязаны выплатить компенсацию, — заявил Зариф.

For all their talk of democracy & War on Terror, events in Afghanistan & statements by US & NATO officials prove:



They invaded & occupied Afghanistan & elsewhere ONLY to pursue their own interestsâbut couldn't even achieve that.



US/NATO now have clear obligation to compensate. pic.twitter.com/ZVG2d7PhyN — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2021

15 августа «Талибан» (запрещён в России) без единого выстрела захватил Кабул. После этого талибы заявили о полном контроле над страной. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал. Позже представители движения дали первую пресс-конференцию.

Ухудшение ситуации в Афганистане произошло на фоне вывода из страны американских войск. Военный контингент находился в исламской республике с 2001 года. Решение главы Белого дома Джо Байдена раскритиковал бывший вице-президент Майк Пенс. Он назвал уход американцев крупнейшим поражением Америки на международной арене за последние 40 лет. Политик добавил, что «унижение» поставило руководство США в неловкое положение, которое заставила союзников страны усомниться в надёжности Вашингтона.