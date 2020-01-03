https://static.news.ru/photo/008e0068-2fd4-11ea-857e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана готовят удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Войну начали США, поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар, равноценный тому, который они нанесли, — заявил в эфире телеканала CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

Он подчеркнул, что ответ, несомненно, будет, и он будет направлен против военных объектов. Вместе с тем чиновник добавил, что Иран сам никогда не стремился к войне.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.