Иран готов обменяться с США заключёнными без предварительных условий

Иранские власти готовы провести с США переговоры по обмену заключёнными без предварительных условий, сообщил официальный представитель правительства республики Али Рабии.
По его словам, пока американская сторона никак не отреагировала на предложение Ирана,
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. По словам главы Белого дома, «это была очень оскорбительная резолюция».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен