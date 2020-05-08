Иран готов обменяться с США заключёнными без предварительных условий

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Пандемия коронавируса негативно сказывается на сдерживающем потенциале США в отношении Китая и России. Об этом заявил аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

Существенный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг...