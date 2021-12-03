Иммунолог рассказал, когда ВОЗ признает «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) через месяц после начала инспекции документации, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Радио 1». По его словам, это может произойти в феврале 2022 года.

Возможно, отложили на начало следующего года. Когда успешно пройдет инспекция и если все остальные вопросы сняты, то дело одного месяца для того, чтобы решить финальную стадию бюрократическую и включить вакцину «Спутник V» в список ВОЗ. Если в январе состоится инспекция, то на февраль можно планировать включение вакцины в список ВОЗ, — сказал Крючков.

Он рассказал, что инспекция уже была запланирована два месяца назад, но так и не началась. Иммунолог добавил, что основные претензии экспертов ВОЗ не к эффективности или безопасности «Спутника V», а к качеству готового лекарства и к документации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение вакцины «Спутник V» лишь из-за бюрократических препятствий. Эффективность российского препарата подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными со всего мира.