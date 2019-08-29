https://static.news.ru/photo/b49f06ea-ca5a-11e9-b6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/Global Look Press

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что считает главной проблемой человечества в ближайшие 20 лет.

По его мнению, серьёзным испытанием для людей станет демографический коллапс, передаёт CNBC .

Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд, — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что произойдёт не взрыв, а именно коллапс. С ним согласился основатель Alibaba Джек Ма. Он добавил, что 1,4 млрд жителей Китая — не такая большая цифра, как кажется. Предприниматель уверен, что следует «создавать больше людей».

Ранее News.ru писал, что появилось видео полёта вереницы спутников Илона Маска над Москвой. На кадрах видно, как цепочка из 60 мерцающих звёзд перемещается по ночному небу. По мнению пользователей, они напоминают кортеж Санта-Клауса. Эти спутники призваны обеспечить доступ в Интернет в самых труднодоступных уголках Земли.