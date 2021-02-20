Игра на нервах: Китай встревожен приближением кораблей ВМС Франции

Франция наращивает военное присутствие в Южно-Китайском море, где остаются неразрешёнными территориальные противоречия между Пекином и рядом региональных столиц. Париж намерен провести два рейда через спорные воды. Эксперты видят растущую консолидацию западных стран с целью противодействовать политике КНР. Неслучайно накануне президент США Джо Байден призвал союзников готовиться к длительной и жёсткой конкуренции с Пекином.
В Южно-Китайское море войдут десантный вертолётоносец Tonnere и фрегат Surcouf французских ВМС. Они уже покинули порт в Тулоне и направились в Тихий океан с трёхмесячной миссией. Как ожидается, корабли дважды пересекут Южно-Китайское море, а в мае примут
Капитан Tonnere Арно Траншан заявил, что французский флот намерен «работать над укреплением» партнёрства со странами «четвёрки» — США, Японией, Индией и Австралией. В ходе аналогичных миссий в 2015 и 2017 годах корабли ВМС Франции уже проходили через оспариваемые КНР воды. Как считают аналитики, последние действия Парижа свидетельствуют о его активизации в Индо-Тихоокеанском регионе.
В феврале этого года французская атомная субмарина Emeraude уже провела операцию по патрулированию в водах Южно-Китайского моря, «продемонстрировав приверженность Франции соблюдению принципов морского права». Подобные акции вызывают предсказуемую тревогу у китайского руководства, в связи с чем Пекин принимает максимально жёсткие меры для защиты своих «красных линий». К примеру, с 1 февраля морская полиция КНР (береговая охрана) в соответствии с новым законодательством получила полномочия открывать огонь по кораблям других стран, если того потребует «защита китайского национального суверенитета».
Накануне США выразили обеспокоенность этими мерами. На регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заметил, что принятый в Китае закон может осложнить территориальные и морские споры.
Мы особенно обеспокоены положениями закона, которые открыто увязывают потенциальное применение силы, в том числе военной, береговой охраной Китая с обеспечением его притязаний в продолжающихся территориальных и морских спорах в Восточном и Южно-Китайском морях, — обратил внимание дипломат.
Директор Института по изучению Южно-Китайского моря Сямэньского университета Фу Куньчэн,
Активизация западных игроков в Южно-Китайском море соответствует недавно обозначенной позиции администрации Байдена в отношении Китая. Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, американский лидер подтвердил, что США и их союзникам следует готовиться к затяжному и жёсткому соперничеству с КНР и деятельно доказывать преимущества своих политических систем.
Байден выразил уверенность, что в настоящее время между странами идёт «принципиальный спор» о том, как будет развиваться мир, и о направлениях этого развития. По оценкам лидера США, один лагерь в этом споре пытается продемонстрировать, что «лучшим путём является автократия», в то время как другой «осознаёт, что ключевое значение имеет демократия». Одной из главных линий этого противостояния будет регион Южно-Китайского моря, события вокруг которого имеют особую чувствительность для китайского руководства.