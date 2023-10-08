Ходаковский: в спецназе Израиля очень много русских

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил в Telegram-канале, что в спецназе Израиля очень много русских. По его словам, они составляют «основную движущую силу по отношению к делу» и при этом спецназ служит в опасных районах у линии разграничения, а срочники проходят службу в тылу. Он также подчеркнул, что в армии Израиля есть всё, кроме боевой подготовки.

А в спецназе, оказывается, очень много русских, которые составляют как раз основную движущую силу если не по количеству, то по отношению к делу, — написал Ходаковский.

По его словам, проходя службу в ЦАХАЛ, можно записаться на курсы изучения языка, на курсы истории Израиля и даже устроиться на подработку, однако он ни разу не слышал о том, как бойцы тренируются на полигоне, осваивая военную науку.

Ранее Ходаковский заявил, что при столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз — их армия небоеспособна. При этом он сообщил, что ЦАХАЛ сможет справиться с «необученными энтузиастами».

До этого представитель Израильской армии Джонатан Конрикус сообщил, что израильские военные пока не взяли под полный контроль ситуацию в стране. По его словам, в нападении на Израиль могли участвовать до тысячи военных ХАМАС. Он отметил, что после восстановления контроля власти закроют границы Израиля и будут наносить удары по позициям бойцов палестинского движения.