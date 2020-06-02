Хакеры разместили в Сети личные данные президента Бразилии

Личные данные президента Бразилии Жаира Болсонару, его семьи и некоторых его политических соратников оказались в Интернете. Информацию опубликовала группа хакеров Anonymus Brazil.
Жертвами атаки, помимо бразильского лидера, оказались министр образования Абрахам Вайнтрауб, бизнесмен Лучано Ханг, депутат Дуглас Гарсия, министр по правам человека Дамарес Алвес, а также сыновья президента Флавио, Эдуардо и Карлос — все они занимаются политической деятельностью,
«Про-демократическая» группировка обнародовала мои личные данные и данные ряда других людей в Интернете, — рассказал Болсонару.
Федеральная полиция начала расследование по факту инцидента.
Ранее NEWS.ru писал, что в Чикаго хакеры группировки Anonymous взломали радиоволну полицейского управления и включили на её частотах песню F*** The Police группы N.W.A. Трек посвящён полицейскому произволу в США и жестокому отношению правоохранителей к чернокожим.
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