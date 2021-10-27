Грызлов: Киев отказался обсуждать использование Bayraktar в Донбассе

Заседание Контактной группы по Донбассу в среду стало одним из самых напряжённых и сложных за всё время работы формата, сообщил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Он добавил, что Киев ушёл от обсуждения в минском формате ситуации с применением БПЛА Bayraktar в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и чётко подтвердить или опровергнуть использование Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договорённостей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией, — сказал Грызлов на заседании, прошедшем в среду.

Он отметил, что в начале заседания киевская сторона сначала уходила от ответа, затем «подтверждала факт наличия приказа главнокомандующего ВСУ», но к финалу заседания «стало известно об опровержении в СМИ министром обороны Украины Андреем Тараном факта боевого применения БПЛА „Байрактар“».

Грызлов отметил, что прошедшее заседание было «одним из самых напряжённых и сложных за всё время нашей работы», и сказал, что Украина продолжает обострять ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран опроверг сообщения о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Таран заявил, что Москва пытается обвинить Киев в нарушении Минских договорённостей, и назвал постановочным распространяющееся в Сети видео обстрела.

До этого появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. По словам очевидцев, в село, расположенное на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка. Военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко также сообщил о возможном захвате Старомарьевки, отметив, что 37 из 140 её жителей имеют российское гражданство. Украинские военные опровергли информацию о захвате села, заявив, что речь идёт о попытке обвинить Киев в нарушении линии разграничения.

Кроме того, стало известно, что Вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство проверит на достоверность боевое применение БПЛА.