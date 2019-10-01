https://static.news.ru/photo/c995aaa8-e45f-11e9-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgi-gakharia/facebook.com

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что он приветствует все изменения, которые направлены на улучшение двусторонних отношений с РФ.

Гахария отметил, что в их число входит и возможное возобновление авиасообщения, передаёт РИА Новости .

Когда мы осознаем, что восстановление полётов поможет туризму, а также тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определённой мобильности, безусловно мы приветствуем, — сказал он.

Встреча глав МИД России и Грузии состоялась на полях Генассамблеи ООН. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Залкалиани в ходе встречи поднял вопрос о «деоккупации грузинских территорий».

Грузия должна сделать всё для того, чтобы существующие между двумя странами тяжелейшие и самые острые проблемы были урегулированы. Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнёрами, — сказал Гахария.

По его словам, для достижения прогресса Тбилиси должен сделать шаги самостоятельно.

Там, где возможно достижение определённого прогресса и снятие напряжённости, естественно, мы должны это сделать, — добавил премьер.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Причиной стали акции протеста в Тбилиси во время визита российских депутатов на международную конференцию православия. Протестующие тогда захватили здание парламента, где находились российские представители.

Ранее российский МИД раскритиковал реакцию некоторых грузинских политиков на встречу министров иностранных дел России и Грузии, писал News.ru.