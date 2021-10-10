Грузия опровергла необходимость госпитализации Саакашвили

Министерство юстиции Грузии опровергло информацию об ухудшении состояния Михаила Саакашвили. Жизненные показатели бывшего президента страны в норме, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы ведомства.
В заявлении
Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление — 120/90, пульс — 90, глюкоза — 101, — говорится в сообщении.
Поводом для официальной публикации стало сделанное ранее заявление лечащего врача Саакашвили Николоза Кипшидзе об ухудшении состояния здоровья бывшего одесского губернатора. По его мнению Саакашвили необходима госпитализация из-за голодовки политика в тюрьме.
Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну незаконно, прибыв с Украины на пароме «Вильнюс» в порт Поти. По пути в Тбилиси политик побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси.