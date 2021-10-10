Грузия опровергла необходимость госпитализации Саакашвили

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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорит глупости, создавая информационный шум, который незачем тиражировать. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя в Telegram высказывание последнего о полномочиях президента РФ Владимира Путина.

Арестович ранее заявил, что российский лидер способен «вернуть» Крым одним телефонным звонком. Сей советник — не более чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого...